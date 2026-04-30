Motociclista ferido em acidente nos Viveiros
Acidente na saída da via rápida junto ao cruzamento com a Estrada da Fundoa
Um motociclista ficou ferido na sequência de um acidente ocorrido ao início da tarde, no ramal de saída da via rápida nos Viveiros, no Funchal, sentido Ribeira Brava–Machico, junto ao cruzamento com a Estrada da Fundoa.
Segundo relato de uma testemunha, no local estavam dois veículos ligeiros, entre os quais se encontrava a mota, tendo o condutor sido encontrado sentado no chão após a colisão.
A vítima foi assistida no local e posteriormente socorrida pela Cruz Vermelha Portuguesa.
