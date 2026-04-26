Concertação social reforça diálogo entre Governo e parceiros na Madeira

A Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira reuniu na passada sexta-feira, 24 de Abril, no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, no Funchal, dando continuidade ao processo de diálogo entre o Governo Regional e os parceiros sociais.

A reunião foi presidida pela secretária regional da Inclusão, Paula Margarido, e contou com a presença de representantes sindicais, entidades patronais, dos secretários regionais do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, bem como da estrutura do Conselho Económico e de Concertação Social, incluindo o presidente António Abreu e o secretário-geral Vítor Barreto.

De acordo com uma nota da tutela, durante os trabalhos foram analisadas matérias relacionadas com a evolução dos indicadores económicos e sociais da Região, assim como questões de funcionamento do próprio órgão. Foram também dados "passos adicionais no sentido da aproximação de posições entre os parceiros, num processo que o Governo Regional considera essencial para a estabilidade económica e social da Região", indica o mesmo comunicado.

Paula Margarido, citada na nota, sublinhou a importância do fórum enquanto espaço de diálogo e construção de consensos. "A concertação social é um instrumento fundamental para garantir equilíbrio, previsibilidade e justiça nas políticas públicas. Este é o espaço onde ouvimos, ponderamos e construímos soluções com quem está no terreno", afirmou.

A governante reiterou ainda que têm sido dados "passos consistentes no sentido de aproximar posições e reforçar a confiança entre os parceiros sociais", defendendo um caminho feito "com responsabilidade, espírito construtivo e foco no interesse colectivo".

O Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira reúne representantes do Governo, trabalhadores, empregadores e outras entidades, tendo como objectivo promover o diálogo institucionalizado e a coesão social.

A próxima reunião deverá dar continuidade aos trabalhos em curso, no âmbito das prioridades definidas para a concertação social na Região.