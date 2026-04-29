Funchal reforça liderança ambiental na Madeira com educação e sustentabilidade

O Funchal voltou a afirmar-se como referência em matéria ambiental na Região Autónoma da Madeira. O mote foi dado no 4.º Encontro Regional Escola Azul, realizado ontem na Reitoria da Universidade da Madeira, no Largo do Colégio, e que contou com a presença da vereadora com o pelouro do Ambiente, Paula Jardim Duarte.

O evento serviu de palco para destacar os resultados alcançados pelo Município numa área que assume como prioritária: a sensibilização ambiental e a sustentabilidade. Os números falam por si. Em 2023 e 2024, o Funchal foi distinguido como o município com melhor desempenho ambiental da Região, fruto de uma política consistente que passa, entre outros, pela realização de 12 actividades de educação ambiental de excelência, superando as metas inicialmente definidas.

Um dos destaques é o facto de o Funchal ser o único município da Região a deter o Galardão ECO XXI, uma distinção que implica a avaliação rigorosa de 21 indicadores nas áreas da gestão da água, dos resíduos e da biodiversidade, em linha com os objectivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A aposta na educação ambiental reflete-se também nas escolas do concelho. O programa Eco-Escolas, que este ano celebra 25 anos de existência, conta no Funchal com 39 estabelecimentos galardoados com a Bandeira Verde, um reconhecimento da dedicação de alunos, professores e comunidade escolar ao longo de um quarto de século.

A este número somam-se as 31 Escolas Azuis do concelho, que envolvem cerca de seis mil alunos em actividades de sensibilização e proteção do ambiente. Várias destas escolas têm ainda um papel activo na preservação do litoral, apadrinhando praias e acessos balneares do Funchal.