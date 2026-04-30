Interrupções no abastecimento de água em Santana

A ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informou que irão ocorrer interrupções programadas no abastecimento de água potável no concelho de Santana, no âmbito de trabalhos de melhoria dos sistemas de distribuição.

De acordo com a informação divulgada, no próximo dia 05 de Maio, entre as 00h00 e as 14h00, o abastecimento será interrompido na freguesia de Santana, nas zonas do Parque Temático, Fonte da Pedra, Lombo Antão Alves, Curral Velho, Silveira, Pico, Pinheiro e Serra de Água.

Já no dia 06 de Maio, no mesmo período horário, a interrupção afectará também a freguesia de Santana, nas zonas do Pico Tanoeiro, Achada do Gramacho, Faias, Barreiro, Serrado e Achada do Pampilhar.

A empresa refere que irá “empenhar todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções” e solicita a compreensão da população pelos incómodos causados.