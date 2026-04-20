Madeira reforça mercado de trabalho com descida do desemprego

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude destaca a evolução muito positiva do mercado de trabalho na Região Autónoma da Madeira, evidenciada pelos mais recentes dados do desemprego registado.

Em nota à imprensa, diz que, em Março de 2026, "a Madeira voltou a registar uma redução significativa do desemprego face ao período homólogo, com uma descida de 12,9%, acompanhando a tendência nacional, mas afirmando-se como uma das regiões com melhor desempenho neste indicador". Acrescenta que "também em termos mensais se verifica uma evolução favorável, com nova diminuição do número de desempregados, consolidando uma trajetória contínua de descida".

No seu entender, "este comportamento confirma que a Região se mantém num patamar de desemprego historicamente baixo, próximo de uma situação de pleno emprego, refletindo a solidez da economia regional e a eficácia das políticas públicas de promoção do emprego".

Paralelamente, avança, "os dados relativos à procura de emprego revelam uma diminuição mensal na Madeira (-2,0%), mas um aumento face ao mesmo mês do ano anterior (+2,0%). Este indicador é particularmente relevante, pois demonstra que não estamos apenas perante uma redução do desemprego, mas também perante uma reentrada progressiva de pessoas no mercado de trabalho". Ou seja, prossegue, "à retirada de cidadãos da inatividade, com correspondente participação no mercado de trabalho, voltando a contribuir para o compromisso económico e social da nossa comunidade, numa lógica de combate à subsídiodependência".

Diz ainda que "a evolução das ofertas de emprego reforça esta leitura". "Na Madeira, as ofertas registaram um crescimento face ao mês anterior (+3,5%) e uma variação homóloga positiva (+1,5%), posicionando a Região como a mais estável do país neste indicador. Este equilíbrio evidencia uma economia dinâmica, capaz de gerar oportunidades de forma consistente", sustenta.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, sublinha que “os dados agora conhecidos confirmam aquilo que temos vindo a afirmar: a Madeira está a consolidar um percurso seguro de crescimento económico com impacto direto na vida das pessoas. Estamos hoje perante níveis de desemprego excecionalmente baixos, mas não nos limitamos a esse indicador.”

E acrescenta: “a nossa política não se faz apenas de números estatísticos. Queremos mais emprego, mas também mais participação. O aumento da procura de emprego demonstra que há cada vez mais cidadãos a sair da inatividade e a integrar o mercado de trabalho, contribuindo ativamente para o desenvolvimento da nossa Região".

Paula Margarido destaca ainda que “este é um trajecto colectivo, construído com o contributo das políticas públicas, com a confiança e resiliência dos investidores e, sobretudo, com o esforço e dedicação dos madeirenses".

Já o presidente do Instituto de Emprego da Madeira( IEM), Pedro Gouveia, lembra que "no final de Março estavam inscritos 5.745 desempregados, o que corresponde a menos 850 pessoas comparativamente ao final de Março do ano anterior. São números muito relevantes até porque é necessário recuar até Outubro de 2003 (5783), para se encontrar um registo tão baixo."

A mesma nota refere que, "comparativamente ao restante território nacional, onde o desemprego também apresenta uma redução significativa (-10,2% em termos homólogos), a Madeira evidencia uma evolução particularmente consistente, quer na descida do desemprego, quer na estabilidade das ofertas de trabalho, reforçando a sua posição como uma das regiões mais dinâmicas do país".

Por fim, diz que "a Secretaria Regional reafirma, assim, o compromisso de continuar a promover políticas activas de emprego e inclusão, com o objectivo de reduzir não só o desemprego, mas também a inatividade, garantindo que cada vez mais cidadãos participam no desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira".