Atlantis sugere o almoço perfeito para o Dia da Mãe

Neste Domingo especial, celebre o Dia da Mãe com um momento cheio de sabor no Restaurante Atlantis.

Para o dia 3 de Maio, preparámos um almoço pensado para tornar esta data ainda mais memorável. Delicie-se com lombinhos de bacalhau confitado, acompanhados por arroz de tomate e crumble de broa e chouriço, por 19€.

E para adoçar este dia tão memorável, termine com um irresistível crème brûlée de baunilha e morangos marinados, por 7€.

Restaurante Atlantis

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Caniço-de-Baixo.

Informações e reservas:

+351 291 930 930