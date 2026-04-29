Jardim Botânico assinala 66.º aniversário com novas iniciativas e requalificações

O Jardim Botânico da Madeira celebra, amanhã, o seu 66.º aniversário.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente pelas 11 horas, nas instalações situadas ao Caminho do Meio, para assinalar a data.

Uma das principais novidades das comemorações deste ano é a criação do “Banco de Plantas”, uma iniciativa que pretende promover a troca de espécies e de conhecimento entre o Jardim Botânico e a comunidade, "com a ambição de se tornar uma tradição anual", revela uma nota do executivo regional.

No âmbito da visita, será também apresentada a nova Estufa das Bromélias, que acolhe igualmente algumas orquídeas, instalada numa área anteriormente abandonada. Trata-se de uma obra realizada por administração directa.

Está ainda prevista a visita à obra de requalificação do Museu de História Natural, que de acordo com a mesma nota representou um investimento de 10 mil euros na melhoria das condições de trabalho e de acolhimento ao público.

As comemorações dos 66 anos do Jardim Botânico decorreram ao longo deste mês e prolongam-se até aos primeiros dias de Maio, incluindo diversas iniciativas que visam reforçar o papel da infra-estrutura na conservação da biodiversidade, na educação ambiental e na valorização turística da Região Autónoma da Madeira.