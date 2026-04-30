Exposição nacional sobre artesanato português chega ao Funchal em Maio
A partir de sábado, 2 de Maio, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebe a exposição “Produção Artesanal Portuguesa: a atualidade do saber fazer ancestral”, integrada no Programa Nacional Saber Fazer Portugal da Direção-Geral das Artes.
Depois de ter percorrido vários pontos do país, a mostra chega agora à Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de reforçar o diálogo entre territórios e a valorização das artes e ofícios tradicionais.
A exposição reúne cerca de 87 peças produzidas por artesãs e artesãos de diferentes regiões do país, organizadas em quatro núcleos: O Simbólico, A Inteligência Material, A Minúcia Técnica e O Abrigo. As peças reflectem técnicas tradicionais como a filigrana, o empedrado de Nisa, a renda de bilros e os bordados de palha.
A iniciativa assenta nos eixos do programa — sentido quotidiano, respeito pela paisagem, valor cultural e resiliência económica — e procura evidenciar a continuidade do saber fazer artesanal no presente.
A inauguração está marcada para as 16 horas de 2 de Maio, na Galeria B do CCIF.