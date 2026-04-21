Concentrações de apoio e contra Lula da Silva em frente ao Palácio de Belém

Algumas centenas de pessoas concentraram-se hoje em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, numa concentração de apoio ao presidente brasileiro Lula da Silva, e noutra manifestação contra, promovida pelo partido Chega.

Na manifestação convocada pelo Chega contra a presença do Presidente do Brasil em Lisboa gritou-se pelo partido e também pelo seu líder, André Ventura.

Os manifestantes, entre os quais vários deputados e dirigentes do Chega, vão gritando "Lula ladrão, o teu lugar é na prisão" ou "Lula, ouve lá, não te queremos cá", e levantam cartazes com a imagem do Presidente brasileiro vestido com riscas brancas e pretas, como se estivesse atrás das grades.

Noutros cartazes lê-se também "lugar de ladrão é na prisão" ou "tolerância zero à corrupção", com as imagens de Lula e do antigo primeiro-ministro José Sócrates.

Estes apoiantes têm, igualmente, bandeiras do Chega, do Brasil e de Portugal.

Também no jardim Afonso de Albuquerque, do outro lado da estrada em frente ao Palácio de Belém, estão concentrados mais de uma centena de apoiantes de Lula da Silva, na maioria brasileiros, com bandeiras e t-shirts do PT, partido do chefe de Estado brasileiro, e também com a sua cara, além de bandeiras do Brasil e de Portugal.

Estes manifestantes têm uma faixa onde se lê "Lula, Portugal te recebe de braços abertos" e outra "Lula 2026" e vão gritando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", "Portugal tem futuro com Lula e Seguro" ou "olé, olá, Lula, Lula".

Ambas as concentrações estão delimitadas por grades e fitas da polícia, e no local está um forte dispositivo policial, mais concentrado do lado dos apoiantes de Lula.