Benfica e FC Porto iniciam final da Taça de Portugal feminina às 17:15 de 17 de Maio

A final da Taça de Portugal feminina de 2025/26, entre Benfica e FC Porto, tem início marcado para as 17:15 de 17 de maio, domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O organismo federativo divulgou no sítio oficial na Internet o horário do pontapé de saída da designada prova 'rainha' do futebol português, entre a equipa lisboeta, que já ergueu o troféu duas vezes, em 2019 e 2024, e a portuense, ainda sem qualquer título na Taça de Portugal.

O Benfica lidera a I Liga e até já assegurou a conquista antecipada do sexto título de campeão nacional, enquanto o FC Porto também garantiu a vitória no campeonato da segunda divisão e a promoção ao escalão principal, progredindo mais um patamar desde a aposta do clube na modalidade, no setor feminino.