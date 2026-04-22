Sporting 'anula' FC Porto e está na final pela 32.ª vez

O Sporting qualificou-se hoje pela 32.ª vez para a final da Taça de Portugal em futebol, ao empatar a zero no reduto do FC Porto, em encontro da segunda mão das meias-finais.

A formação 'leonina' segurou a vantagem mínima conquistada em Alvalade, onde, na primeira mão, em 03 de março, venceu por 1-0, graças a um penálti convertido pelo avançado colombiano Luis Suárez, aos 62 minutos.

O Sporting é o detentor da Taça de Portugal, que conquistou com grande polémica face ao Benfica, na final de 2024/25, sendo que, na presente edição, também se qualificou com enorme controvérsia nos Açores, face ao Santa Clara, nos 'oitavos'.

Com o triunfo da época passada, os 'leões' passaram a contar 18 troféus, contra 20 do FC Porto, que hoje acabou o jogo reduzido a 10 unidades, por expulsão do argentino Alan Varela, aos 89 minutos, e 26 do recordista Benfica.

Na final, o Sporting vai encontrar um clube de um escalão secundário, ou o Torreense, da II Liga, ou o Fafe, da Liga 3, clubes que jogam na quinta-feira a segunda mão, em Torres Vedras, depois do empate a um golo no reduto dos nortenhos.