Torreense e Fafe procuram juntar-se ao Sporting na final
Torreense, da II Liga, e Fafe, da Liga 3, procuram hoje juntar-se ao Sporting na final da Taça de Portugal em futebol, em jogo em Torres Vedras, onde as duas equipas tentam desfazer o empate da primeira mão das 'meias'.
A segunda mão desta meia-final está agendada para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e tem início às 20:45, num jogo que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.
A equipa torreense, comandada por Luís Tralhão e que esta época ainda luta pela subida à I Liga -- é terceira no segundo escalão -, procura reeditar a proeza de 1955/56, quando foi finalista da Taça de Portugal, então numa final perdida para o FC Porto (2-0).
Já o Fafe, segundo classificado na Série 1 da Liga 3, procura a primeira final da Taça de Portugal da sua história, sendo que esta é a terceira vez que atinge as meias-finais da histórica competição, o que também alcançou em 1976/77 e 1978/79.
Para chegar a esta fase na atual edição, o Torreense eliminou Correlhã (Distritais), Oliveirense (II Liga), Lusitânia de Lourosa (II), Casa Pia (I Liga) e União Leiria (II), enquanto o Fafe afastou Oriental (Campeonato de Portugal), Moreirense (I), Arouca (I), Lusitano de Évora (Liga 3) e Sporting de Braga (I).
Na quarta-feira, o Sporting foi a primeira equipa a garantir um lugar na final da Taça de Portugal, ao empatar 0-0 no Dragão, com o FC Porto, depois de ter vencido em Alvalade por 1-0, com um penálti de Luis Suárez, em 03 de março.
Resultados das meias-finais:
1.ª mão:
- Quarta-feira, 04 fev:
Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1
- Terça-feira, 03 mar:
Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0
2.ª mão:
- Quarta-feira, 22 abr:
FC Porto (I) - Sporting (I), 0-0
- Quinta-feira, 23 abr:
Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45
FINAL:
- Domingo, 24 mai:
Sporting (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)