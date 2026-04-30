Homem agredido na Rua do Ribeirinho

Um cidadão de nacionalidade nepalesa foi agredido ontem à noite por um cidadão português, natural da Madeira, numa das ruas do centro do Funchal.

Ao que tudo aponta, os dois homens evolveram-se em uma discussão, acabando o segundo por agredir o primeiro na boca.

O incidente deu-se pelas 22h20 na Rua do Ribeirinho, tendo ocorrido ao local a PSP, bem como os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram os primeiros socorros o local.

Posteriormente, o nepalês de 43 anos de idade foi transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP identificou os dois indivíduos. O DIÁRIO sabe que o agressor terá sido detido.