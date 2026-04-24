Feriado com muitas nuvens e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.



Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal está períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas noroeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo

para 1 a 1,5 metros a partir da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas sudoeste inferiores a 1 metro.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 18.ºC