Nuvens a Sul, abertas a Norte e chuva nas previsões do tempo para hoje

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para céu geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente Norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo até ao final da manhã.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados períodos de chuva a partir da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Oeste/Sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

O IPMA aponta para uma pequena subida da temperatura mínima. Na Madeira, os termómetros deverão marcar 21ºC de máxima, tanto na Madeira, como no Porto Santo, enquanto as mínimas serão de 16ºC e 15ºC, respectivamente.

Para o Funchal, é esperado céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, em geral fraca, a partir da tarde. O vento será, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) a predominar de Sudoeste. Também na capital madeirense a temperatura mínima deverá subir.

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, conte com ondas de Sudoeste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.