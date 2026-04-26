Dia de sol e nuvens nos céus da Madeira
Será um domingo como uma previsão 'híbrida', que poderá ser de 'sol na eira e chuva no nabal', que terá nuvens a cobrir os céus e abertas que deixarão passar os raios de sol.
De acordo com o IPMA, este 26 de abril de 2026 terá "períodos de céu muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira", havendo a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente
norte e terras altas da ilha da Madeira até ao meio da manhã".
O vento soprará "fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde", informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
No Funchal, poderá imperar o tradicional 'capacete', pois o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado" e "vento fraco (inferior a 15 km/h)".
No mar da costa Norte, as ondas chegarão de Norte mas com apenas 1 a 1,5 metros de altura, enquanto na costa Sul será ainda melhor, com ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 17/18º Celsius.
A radiação ultravioleta estará a nível 'muito elevado', o primeiro da cor vermelha (8 a 10), sendo que nestes casos o IPMA aconselha fortemente a ter cuidados, nomeadamente a "utilizar óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol".