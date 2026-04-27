Mau tempo gera quebra de 25% na venda de Banana da Madeira

Nos primeiros três meses de 2026, foram comercializadas 3.295,0 toneladas de banana na RAM, menos 1.098,6 toneladas do que no período homólogo (-25,0%), segundo os dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA) à DREM, que as caba de divulgar.

"Esta queda é essencialmente justificada por condições climatéricas desfavoráveis, durante o período em análise, que afectou o potencial produtivo da cultura", explica a Direção Regional de Estatística.Ainda assim, daquele total, 72,8% foi expedida (78,6% no 1.º trimestre de 2025), tendo como principal destino o Continente".

Desta feita, comparativamente ao mesmo período de 2025, a banana de segunda categoria aumentou "26,5%, enquanto a extra e a de primeira apresentaram reduções de 28,2% e 24,4%, respectivamente", confirmando o efeito do mau tempo na qualidade da produção.

Foto DREM

A DREM faz notar que de Janeiro a Março, "a banana de categoria extra representava 78,0% do total de banana comercializada, o que compara com 81,4% no período homólogo, equivalendo a uma quebra da respectiva quota em 3,4 pontos percentuais".

No último mês deste período (Março), "registou‑se o maior volume de comercialização de banana do 1.º trimestre de 2026 (1.248,1 toneladas), sendo também o mês que apresentou a menor quebra homóloga (‑3,5%). Fevereiro constituiu‑se como o mês com menor volume de comercialização deste bem agrícola (911,2 toneladas), registando‑se uma diminuição de 33,9% face ao mesmo mês de 2025", conclui a breve análise.