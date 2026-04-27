Mau tempo gera quebra de 25% na venda de Banana da Madeira
Quebra na comercialização nos primeiros três meses de 2026 face ao mesmo período de 2025
Nos primeiros três meses de 2026, foram comercializadas 3.295,0 toneladas de banana na RAM, menos 1.098,6 toneladas do que no período homólogo (-25,0%), segundo os dados fornecidos pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA) à DREM, que as caba de divulgar.
"Esta queda é essencialmente justificada por condições climatéricas desfavoráveis, durante o período em análise, que afectou o potencial produtivo da cultura", explica a Direção Regional de Estatística.Ainda assim, daquele total, 72,8% foi expedida (78,6% no 1.º trimestre de 2025), tendo como principal destino o Continente".
Desta feita, comparativamente ao mesmo período de 2025, a banana de segunda categoria aumentou "26,5%, enquanto a extra e a de primeira apresentaram reduções de 28,2% e 24,4%, respectivamente", confirmando o efeito do mau tempo na qualidade da produção.
A DREM faz notar que de Janeiro a Março, "a banana de categoria extra representava 78,0% do total de banana comercializada, o que compara com 81,4% no período homólogo, equivalendo a uma quebra da respectiva quota em 3,4 pontos percentuais".
No último mês deste período (Março), "registou‑se o maior volume de comercialização de banana do 1.º trimestre de 2026 (1.248,1 toneladas), sendo também o mês que apresentou a menor quebra homóloga (‑3,5%). Fevereiro constituiu‑se como o mês com menor volume de comercialização deste bem agrícola (911,2 toneladas), registando‑se uma diminuição de 33,9% face ao mesmo mês de 2025", conclui a breve análise.