Com a chegada dos dias mais longos e da Primavera, a Leroy Merlin volta a apostar na iniciativa 'Mãos à Obra Jardim', um conjunto de workshops práticos pensados para transformar espaços exteriores em verdadeiros refúgios de bem-estar.

Na Funchal, a iniciativa inclui uma sessão dedicada à criação de kokedamas, uma técnica japonesa de cultivo de plantas suspensas que tem ganho popularidade como elemento decorativo natural. O workshop realiza-se no dia 25 de Abril, às 10 horas, e promete ensinar, de forma simples e acessível, como integrar mais verde em casa, seja numa varanda ou num pequeno jardim urbano.

As sessões são de participação gratuita, mas com vagas limitadas, sendo necessária inscrição prévia através do site oficial da Leroy Merlin.