Flamengo de Leonardo Jardim goleia e mantém-se na perseguição ao Palmeiras no Brasileirão

O Flamengo, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim goleou no domingo por 4-0 no reduto do Atlético Mineiro, em encontro da 13.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Pedro, aos oito e 84 minutos, o equatoriano Gonzalo Plata, ex-jogador do Sporting, aos 31, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, aos 45+1, apontaram os tentos do 'Fla', que somou a sétima vitória consecutiva em todas as competições.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo, que tem um jogo em atraso, manteve o segundo lugar, com 26 pontos, os mesmos do rival Fluminense, terceiro, que bateu em casa a Chapecoense por 2-1.

O primeiro classificado, com 32 pontos, é o Palmeiras, de Abel Ferreira, que venceu por 1-0 no reduto do Bragantino, graças a um golo do argentino José 'Flaco' López, aos 21 minutos.

Por seu lado, o Grêmio, comandado por Luís Castro, que acabou expulso aos 90+5 minutos, recebeu e bateu o Coritiba por 1-0, graças a um tento marcado pelo 'miúdo' Gabiel Mec, de 18 anos, aos 43 minutos.

Os forasteiros acabaram o jogo reduzidos a 10 unidades, face aos vermelhos diretos mostrados aos defesas Bruno Melo, aos 30 minutos, ainda com 0-0, e Jacy, aos 90+8.

A formação de Porto Alegre subiu ao 11.º lugar, com 16 pontos.