Jardim vê razões para nova direcção no PSD Nacional

O presidente honorário do PSD Madeira, Alberto João Jardim, afirmou que há razões para “equacionar uma nova direcção nacional do partido”, defendendo que o Governo de Luís Montenegro se afasta da matriz histórica social-democrata.

Em declarações à TSF Madeira e ao DIÁRIO, Jardim considerou que a unidade nacional está “comprometida”, sobretudo por o Executivo não considerar prioritária a revisão constitucional.

“Está comprometida, sobretudo, pelas posições ideológicas do Governo de Luís Montenegro, ao não considerar prioritária a revisão constitucional, o que contraria a história e a doutrina do PSD e do seu fundador, Francisco Sá Carneiro. E só isso já é suficiente para se equacionar uma nova direcção nacional do partido”, afirmou.

Apesar das críticas, o antigo líder regional afastou cenários de ruptura imediata, defendendo antes um regresso às origens do partido.

“Não se trata de deitar abaixo. Trata-se de voltar às raízes do PSD nacional, como o PSD Madeira vem voltando às suas raízes”, disse.

Sobre o congresso, Jardim fez um balanço positivo, considerando que o partido “está no bom caminho” e que “voltou às raízes”, destacando ainda a “indomabilidade do povo madeirense” e a existência de um projecto político assente na afirmação de um caminho próprio para a Região.