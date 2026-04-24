Sindicato dos Professores da Madeira assinala 25 de Abril com conferência e jantar

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) convidou Edgar Silva para falar na conferência que assinala as comemorações do 52.º aniversário da Revolução dos Cravos, que terá lugar hoje, 24 de Abril, na sua sede à Calçada da Cabouqueira.

"Num ano em que se assinalam também os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, da Autonomia Regional e das primeiras eleições democráticas para os órgãos de soberania, esta iniciativa pretende sublinhar a relevância histórica e atual do 25 Abril , enquanto marco fundador da democracia portuguesa", realça.

Assim, a partir das 19h00, decorrerá a conferência 'Conversas à volta do medo', proferida por Edgar Silva, num "momento de reflexão sobre os caminhos que Abril abriu e sobre os desafios que continuam a exigir participação cívica e responsabilidade democrática", explica o SPM.

"A celebração prossegue com um jantar que integra música e poesia de intervenção, evocando o ambiente cultural que acompanhou a conquista das liberdades. A noite culminará com a recordação do instante em que 'Grândola, Vila Morena' confirmou o avanço da operação militar que devolveu ao país a liberdade", refere o sindicato.