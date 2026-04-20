Clube de Golfe de Santo da Serra recebe Faldo Junior Tour

O Clube de Golfe de Santo da Serra (CGSS) será o anfitrião de uma das mais prestigiadas competições mundiais de golfe jovem, ao receber, entre os dias 14 e 18 de Outubro, uma etapa do reconhecido Faldo Junior Tour, um circuito internacional fundado por Nick Faldo e dedicado à descoberta e desenvolvimento de novos talentos da modalidade.

A realização desta prova na Madeira representa, refere nota enviada, "um momento de grande relevância para a Região, reforçando o seu posicionamento como destino de excelência para o turismo desportivo e para a organização de eventos internacionais de elevado prestígio. Com condições naturais únicas, clima ameno durante todo o ano, infraestruturas de qualidade e reconhecida hospitalidade, a Madeira reúne todas as características para acolher competições desta dimensão."

Enquanto anfitrião, o Clube de Golfe de Santo da Serra assume um "papel central no sucesso desta etapa, colocando ao serviço do evento a sua reconhecida experiência organizativa, a qualidade técnica do seu campo e a tradição de receber provas nacionais e internacionais. Considerado um dos mais emblemáticos campos de golfe portugueses, o clube oferece um cenário ímpar para a competição e para a promoção da modalidade junto das novas gerações", lê-se ainda.

A etapa da Madeira integrará uma competição disputada ao longo de 54 buracos, em formato 'stroke play gross', contando igualmente para o World Amateur Golf Ranking (WAGR), factor que acrescenta relevância competitiva e atractividade internacional ao torneio. Os participantes serão distribuídos por quatro categorias etárias: Sub-21 Masculinos, Sub-16 Masculinos, Sub-21 Femininos e Sub-16 Femininos, promovendo uma competição inclusiva e alinhada com os mais elevados padrões internacionais do golfe juvenil.

Os vencedores de cada uma das quatro categorias garantirão o apuramento para a Grande Final Europeia, a realizar-se em Novembro, actualmente no Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club, nos Emirados Árabes Unidos. "Esta final proporciona uma experiência única de cinco dias, combinando competição de alto nível com clínicas técnicas, sessões de formação e aconselhamento conduzidos por Nick Faldo e pela sua equipa de especialistas", acrescenta.

A dimensão internacional do circuito estende-se ainda ao intercâmbio entre continentes, permitindo que os vencedores da Final Europeia sejam convidados a competir na Final Asiática, e vice-versa, oferecendo aos jovens atletas uma vivência competitiva global e contacto com diferentes realidades desportivas.

Adicionalmente, através da parceria com o DP World Tour e o Ladies European Tour, existe o objectivo de apoiar o rapaz e a rapariga vencedores das Grandes Finais com convites para participarem em torneios profissionais, criando uma ponte concreta entre o golfe amador de formação e os principais palcos profissionais da modalidade.

A presença de jovens atletas oriundos de vários países traduz-se também "numa importante oportunidade de promoção externa da Madeira, gerando impacto positivo na economia local, na hotelaria, restauração, transportes e restantes serviços associados ao setor turístico. Paralelamente, a visibilidade mediática do evento contribuirá para reforçar a notoriedade internacional da Região junto de mercados estratégicos."

"Mais do que uma competição, o Faldo Junior Tour promove valores essenciais como disciplina, superação, respeito e fair play, inspirando jovens praticantes e incentivando a formação desportiva. A passagem deste circuito pela Madeira deixa igualmente um legado importante para o golfe regional, aproximando atletas locais de contextos competitivos de alto nível e criando ambições para o futuro", remata a nota enviada.

A realização desta etapa no Clube de Golfe de Santo da Serra confirma a capacidade da Madeira para receber eventos internacionais e consolida a sua afirmação como destino de referência no panorama mundial do golfe.