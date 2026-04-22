Teerão mantém Estreito de Ormuz fechado até fim bloqueio dos EUA a portos

O estreito de Ormuz vai continuar fechado enquanto se mantiver o bloqueio norte-americano aos portos do Irão, denunciado por Teerão como uma violação do cessar-fogo, disse hoje o presidente do parlamento iraniano.

"Um cessar-fogo completo só faz sentido se não for violado por um bloqueio naval (...) a reabertura do estreito de Ormuz é impossível enquanto o cessar-fogo for abertamente desrespeitado", escreveu Mohammad Bagher Ghalibaf nas redes sociais.

Ghalibaf reagia ao anúncio, na terça-feira à noite, do Presidente norte-americano, Donald Trump, de um prolongamento unilateral da trégua entre os dois países.

Entretanto, o Irão afirmou apreciar os esforços do Paquistão para pôr fim à guerra, sem, contudo, se pronunciar sobre uma eventual extensão do cessar-fogo, decidida unilateralmente por Washington, indicou um porta-voz oficial, citado pela televisão estatal iraniana.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghai, questionado por jornalistas sobre o pedido do mediador paquistanês para um prolongamento da trégua -- aceite por Trump, antes do termo previsto, esta noite --, limitou-se a saudar os esforços do Paquistão para instaurar a paz.

Baghai garantiu, por outro lado, que a República Islâmica está a adotar "as medidas necessárias [...] para a segurança" do país, sem avançar pormenores.

Trump considerou possível que as negociações com o Irão sejam retomadas nos próximos dias, sugerindo que os contactos diplomáticos possam ocorrer até sexta-feira.

Na terça-feira, Trump anunciou a extensão temporária do cessar-fogo para permitir negociações com Teerão, mas sem fixar um novo prazo de duração da trégua.

O Presidente norte-americano referiu também a existência de entraves comerciais relacionados com cargas retidas em portos iranianos, admitindo que só vai autorizar o fim do bloqueio após a assinatura de um eventual acordo.

Questionado sobre a possibilidade de reinício dos ataques caso não haja avanços diplomáticos, Trump admitiu esse cenário, sublinhando esperar desenvolvimentos nos próximos dias.

Trump assegurou, no entanto, que vai manter o bloqueio naval imposto ao Irão, o que Teerão denunciou como uma violação da trégua, recusando, por isso, participar numa nova ronda de negociações.

O Irão tem, por sua vez, mantido praticamente bloqueado o estratégico estreito, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, desde o início da guerra, a 28 de fevereiro.