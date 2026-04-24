Videojogos podem entrar na sala de aula, admite secretária de Educação

A secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, defendeu esta tarde, na sessão de abertura do eGames Lab > Ready to Play!, no Madeira Shopping, que os videojogos e a gamificação podem ser ferramentas úteis no ensino e com aplicação directa em sala de aula.

Segundo a governante, “a gamificação é um tipo de trabalho que pode ser feito na sala de aula e com muito sucesso porque as crianças envolvem-se naturalmente, gostam de jogar e envolvem-se naturalmente”.

Elsa Fernandes destacou ainda a existência de jogos com ligação ao contexto regional, referindo que “tem ali um jogo sobre a descoberta da Madeira que é perfeitamente utilizável na sala de aula para aprender conteúdos ligados às nossas tradições e à nossa história”.

A responsável sublinhou que muitos dos projectos apresentados incluem dimensão educativa, mesmo fora do contexto escolar: “todos os outros jogos, quase todos, têm sempre uma mensagem educativa”.

Sobre a utilização da tecnologia, afirmou que “pode ser um veículo, uma ferramenta excelente para educar as pessoas, se for bem utilizada. Com ética e com rigor, pode ser sempre muito educativa”.

Elsa Fernandes admitiu que alguns dos jogos poderão vir a ser usados nas escolas, sobretudo os que abordam conteúdos específicos da história regional, embora tenha referido que “ainda não” existem orientações formais nesse sentido.

A governante destacou ainda o papel do consórcio eGames Lab, que junta empresas, ensino superior e entidades públicas, considerando-o um exemplo de transferência de conhecimento entre a academia e o tecido económico.