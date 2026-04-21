Educação no centro do futuro da autonomia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta manhã na Escola Secundária Francisco Franco que “a educação é a pedra angular do desenvolvimento de qualquer sociedade”, durante uma conferência subordinada ao tema «Constituição de 1976: o passado e o futuro da Autonomia», promovida pelo Grupo de História e pela Associação de Estudantes.

Perante alunos e professores, na sala de sessões da ‘FF’, o governante fez uma intervenção centrada na evolução política de Portugal e da Madeira ao longo do século XX, cruzando o enquadramento histórico com episódios da sua própria família.

Miguel Albuquerque começou por recuar à instabilidade da Primeira República, lembrando os sucessivos governos do período e o contexto que antecedeu a ditadura militar de 1926. Seguiu-se a referência às duas guerras mundiais e ao impacto profundo que tiveram na Europa, bem como à criação da União Europeia como projecto de paz e cooperação entre Estados.

O presidente do Governo Regional abordou depois o Estado Novo e a Guerra Colonial, sublinhando o impacto destes períodos na sociedade portuguesa e nas famílias madeirenses, bem como o papel dos militares na Revolução de 25 de Abril de 1974.

Na dimensão regional, descreveu a Madeira antes da autonomia como uma realidade marcada por fortes limitações ao nível das acessibilidades, da saúde e da educação, com uma economia de subsistência e forte dependência da emigração.

“A Madeira tinha uma administração muito limitada, sem verdadeira autonomia, e com decisões tomadas sem conhecimento da realidade local”, afirmou.

Miguel Albuquerque destacou ainda que a autonomia conquistada após a Constituição de 1976 permitiu a criação de um Parlamento Regional e de um Governo próprio, com competências alargadas em áreas essenciais como a educação e a saúde, considerando esse processo determinante para o desenvolvimento da Região.

Apesar dos avanços alcançados, alertou que “a autonomia não está concluída”, defendendo a necessidade de a adaptar continuamente aos desafios actuais.

A palestra terminou com uma nota centrada no futuro, em que o presidente do Governo Regional reforçou o papel da educação como elemento estruturante do progresso individual e colectivo.