Secretária de Estado ouvida à porta fechada para “protecção dos alunos” do ISAL

A audição da secretária de Estado do Ensino Superior, Cláudia Sarrico, que decorre esta tarde, no âmbito da comissão parlamentar de inquérito “ao funcionamento do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL)”, será à porta fechada, a presença da comunicação social.

Foi a própria governante nacional quem, no início da audição, realizada por videoconferência, solicitou para ser ouvida com exclusão de publicidade, justificando-o com a “protecção dos alunos” do ISAL. Uma vez que tal possibilidade está prevista regimentalmente, a presidente da comissão de inquérito, Cláudia Gomes (PSD), acedeu ao pedido, solicitando aos jornalistas presentes que abandonassem a sala da Assembleia Legislativa da Madeira.