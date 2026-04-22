 DNOTICIAS.PT
Madeira

Tráfego intenso na Via Rápida causa congestionamentos

None

O trânsito nesta manhã de quarta-feira, apesar de alguns congestionamentos, está a decorrer com alguma naturalidade por serem os habituais momentos de tráfego intenso que causam alguma demora.

No primeiro local, já habitual devido às obras de requalificação da Via Rápida, cerca de 2 km de extensão de congestionamento no sublanço Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava. 

Assim, num segundo momento, com cerca de 1,5 km de extensão, há também  congestionamento no sublanço Santa Luzia - Pestana Júnior.

0
 Comentários