Tráfego intenso na Via Rápida causa congestionamentos

O trânsito nesta manhã de quarta-feira, apesar de alguns congestionamentos, está a decorrer com alguma naturalidade por serem os habituais momentos de tráfego intenso que causam alguma demora.

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No primeiro local, já habitual devido às obras de requalificação da Via Rápida, cerca de 2 km de extensão de congestionamento no sublanço Cancela - Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava.

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Assim, num segundo momento, com cerca de 1,5 km de extensão, há também congestionamento no sublanço Santa Luzia - Pestana Júnior.