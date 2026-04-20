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Acidente na Via Rápida condiciona o trânsito esta tarde

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Foto Via Litoral

Um acidente ocorrido há instantes na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, no sublanço Pilar - Santo António, está a condicionar fortemente a circulação esta tarde.

De acordo com a aplicação InfoVias o trânsito já atinge uma extensão de 2.2 quilómetros. Aparentemente não resultaram feridos deste sinistro, visto que nenhuma das corporações das imediações foi accionada.

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