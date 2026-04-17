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Obras na Via Rápida provocam fortes constrangimentos no trânsito

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Foto DR

Os trabalhos em curso na Via Rápida, no sentido Machico–Ribeira Brava, no sublanço Ponte dos Frades–Câmara de Lobos, estão a provocar fortes condicionamentos na circulação automóvel nos últimos dias.

Segundo vários relatos, na manhã desta sexta-feira houve condutores que demoraram cerca de uma hora a percorrer o trajecto entre o Funchal e a Ribeira Brava, habitualmente feito em muito menos tempo.

A situação mantém-se com trânsito congestionado. De acordo com a aplicação Infovias, neste momento a fila de viaturas atinge cerca de 1,4 quilómetros naquele troço. Os constrangimentos deverão manter-se enquanto decorrerem os trabalhos.

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