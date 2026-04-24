Congestionamento na Via Rápida complica manhã de sexta-feira
A manhã desta sexta-feira estava a correr de perfeição em termos de trânsito, mas nos últimos minutos deu-se um congestionamento que apanha alguns condutores na Via Rápida.
Dá-se entre o nó da Boa Nova e o Jardim Botânico, mas que parece ser de curta duração, no sentido Machico - Ribeira Brava.
A dupla fila estende-se por pelo menos 2 km.
Também na subida de Santa Rita, os condutores devem ter atenção por causa do sol que a esta hora encadeia as vistas, podendo provocar situações complicadas caso não tenham cautela na velocidade e distanciamento seguro.
Boa sexta-feira e bom final de semana.