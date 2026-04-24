Nininho Vaz Maia é cabeça de cartaz do MEO Sons do Mar

O MEO Sons do Mar volta ao Parque de Santa Catarina, no Funchal, de 4 a 5 de Setembro.

O festival, apresentado hoje na Câmara Municipal do Funchal, mantém o formato habitual: evento ao ar livre, junto ao mar, focado sobretudo em artistas portugueses e lusófonos.

A destacar nesta edição as actuações de Bárbara Tinoco e Elisa Silva, no primeiro dia, e de Nininho Vaz Maia, no segundo. O cartaz inclui ainda com a banda madeirense Akoustic Junkies, também no domingo, 5 de Setembro.

Este festival integra o circuito de festivais de Verão associados à marca MEO.

“É um festival que tem sido do agrado dos funchalenses e dos madeirenses”, sublinhou o promotor do MEO Sons do Mar, Jorge Lopes, durante a apresentação.

No ano passado, o MEO Sons do Mar realizou-se a 5 e 6 de Setembro, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, mantendo o formato compacto de dois dias e um cartaz curto, mas assente em nomes de forte apelo junto do público, como Miguel Araújo, NAPA e Calema.

Na 13.ª edição – que celebrou também os 30 anos da marca MEO na Madeira – voltou a afirmar-se como um evento de perfil urbano e transversal, centrado na música portuguesa e lusófona, com boa adesão do público e momentos de lotação esgotada, reforçando o seu posicionamento como um dos principais festivais de Verão na Madeira.

A Câmara Municipal do Funchal associa-se a este evento que, conforme destacou o presidente da autarquia durante a apresentação, “procura ser diferenciador”.

“O município do Funchal não podia deixar de acompanhar este evento, porque é a oportunidade de juntarmos entidades que criam as condições para proporcionarmos aos madeirenses, e particularmente aos funchalenses, momentos de boa música, de partilha do ponto de vista cultural e, inclusive, tecnológico”, salientou Jorge Carvalho.

Resta dizer dizer que os bilhetes para a edição deste ano, já se encontram à venda nas lojas MEO e MEO Blueticket, tendo um custo de 15 euros por dia. O passe de dois dias custa 25 euros.