CRESCER promove iniciativas gratuitas no Porto Santo

O CRESCER – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil vai dinamizar, nos dias 8 e 9 de Maio, duas iniciativas gratuitas no Porto Santo.

No dia 8 de Maio, entre as 16 e as 19 horas, terá lugar um Dia Aberto, em parceria com a Clover and Hooves, proporcionando às crianças e famílias da ilha uma experiência diferenciadora e gratuita. A iniciativa inclui actividades de contacto com a natureza, experiências sensoriais, momentos de convívio e uma experiência de uma actividade assistida por equinos, promovendo o bem-estar, a autorregulação e o desenvolvimento global da criança. A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória.

No dia 9 de Maio, decorrerá o I Encontro CRESCER – 'Do Risco à Prevenção no Desenvolvimento Infantil', no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo. O encontro reunirá profissionais de diferentes áreas, nomeadamente saúde, educação e intervenção terapêutica, com o objectivo de reflectir sobre a identificação precoce de dificuldades no desenvolvimento infantil e a importância de estratégias de intervenção atempadas e baseadas na evidência. O programa contempla temas como as perturbações do neurodesenvolvimento, o processamento sensorial, a linguagem e a dislexia, os programas de estimulação do desenvolvimento e a promoção de práticas seguras no cuidado ao bebé. A participação é gratuita, estando sujeita a inscrição prévia.

Com estas iniciativas, o CRESCER "reforça a sua missão de aproximar serviços especializados às comunidades, promovendo o acesso a conhecimento científico e a experiências significativas no contexto natural da criança".