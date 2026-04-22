Governo Regional limpa 'alforrecas' veleiro da praia do Porto Santo

O Governo Regional, através dos funcionários afectos ao Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, tem procedido à limpeza das 'alforrecas' veleiro ('Velella velella') que arrojaram, no passado fim-de-semana, no areal da 'ilha dourada'.

Conforme nota publicada nas redes sociais por aquele organismo público, os trabalho de limpeza tiveram início ontem, prevendo-se que os mesmos continuem nos próximos dias, dada não só a extensão da praia, mas também a quantidade destes organismos gelatinosos que deram à costa, ao que tudo indica, empurrados pelas correntes de superfície e pelo vento.

O objectivo destas acções de limpeza é, refere o Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo, "garantir as melhores condições para todos os utilizadores".