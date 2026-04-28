Madeira com céu muito nublado e chuva fraca esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira esta quarta-feira, 29 de Abril, um dia marcado por céu geralmente muito nublado e ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos.

De acordo com a previsão, o vento deverá soprar fraco, com intensidade inferior a 15 km/h, tornando-se por vezes moderado, entre 15 e 25 km/h, de sul a partir da tarde. Está também prevista uma pequena descida da temperatura, mais acentuada nas terras altas.

Para a região do Funchal, o cenário mantém-se semelhante, com céu muito nublado, possibilidade de chuva fraca ou aguaceiros e vento fraco.

Os termómetros deverão variar entre os 16 e os 20ºC na Madeira e os 14 e os 20ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com altura entre 1 e 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas, de quadrante sul, deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17 e os 18ºC.