Céu cinzento neste início de semana na Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo, na Madeira, nesta segunda-feira, aponta para céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco a moderado (até 30 km/hora) do quadrante norte.

Espera-se uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. De resto, as temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 21 graus na ilha da Madeira e entre os 15 e os 19 graus na ilha do Porto Santo.

Especificamente para a área do Funchal, teremos também céu com períodos de muita nebulosidade e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte vamos ter ondas de norte com 1,5 a 2 metros de altura. Já na costa Sul, as ondas serão do quadrante sul com 1 metro de altura.

A temperatura da água do mar vai estar próxima dos 18/19ºC.