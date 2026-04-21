Cessar-fogo termina às 01:00 de quarta-feira

O Irão anunciou que o cessar-fogo acordado com os Estados Unidos termina às 01:00 de quarta-feira, hora de Lisboa, num momento em que permanece a incerteza sobre uma nova ronda de negociações entre os beligerantes no Paquistão.

"O cessar-fogo terminará às 03:30, hora de Teerão, na quarta-feira [01:00 em Lisboa]", anunciou a televisão estatal iraniana.

Em vigor desde 08 de abril, a trégua deveria, em teoria, terminar na noite de terça para quarta-feira no Irão.

Momentos antes, o ministro da Informação do Paquistão, país mediador das negociações, tinha anunciado que a trégua de duas semanas entre os Estados Unidos (EUA) e o Irão expirava às 00:50 de quarta-feira, hora de Lisboa.

"O cessar-fogo expira às 04:50 PST [Pacific Standard Time] do dia 22 de abril", escreveu Attaullah Tarar na rede social X, referindo-se à hora local.

No entanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, semeou a dúvida na segunda-feira ao afirmar que esta terminaria mais tarde, ou seja, na quarta-feira à noite, hora de Washington.

Acrescentou ainda que era "muito improvável" que a prolongasse.

O ministro da Informação paquistanês tinha afirmado que ainda não recebeu nenhuma confirmação por parte de Teerão sobre se iria enviar uma delegação para Islamabad para uma nova ronda de negociações.

As agências de notícias da República Islâmica confirmaram que nenhuma delegação partiu para Islamabad.

A incerteza quanto à realização de uma segunda ronda de negociações, depois do primeiro encontro direto realizado nos dias 11 e 12 de abril, em Islamabad, persiste desde o domingo passado.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, que liderou a delegação de Washington na primeira ronda, deveria viajar no início desta semana para Islamabad, embora as agências de notícias internacionais tenham avançado que poderá ter atrasado a sua partida para o Paquistão, aumentando as suspeitas de que poderá não haver uma nova ronda negocial.