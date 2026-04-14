Quarta-feira com céu em geral pouco nublado

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 15 de Abril, céu geralmente muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na vertente sul e nas terras altas da ilha da Madeira. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte da ilha da Madeira.

O vento soprará moderado (20 a 35 km/h) de nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira a partir do final da tarde. Antevê, ainda, uma pequena subida da temperatura mínima.

Na ilha da Madeira as temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 21ºC e no Porto Santo entre os 14 e os 18ºC.

No Funchal o céu vai apresentar-se em geral pouco nublado, com vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste/nordeste.

No que concerne ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de e norte/noroeste com 1,5 a 2 metros, passando a ondas de noroeste com 2 a 3 metros no final do dia e na costa sul do quadrante sul com 1 metro, aumentando para 1 a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira no final do dia. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.