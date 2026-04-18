'A Sopa da Avó' vence Festival da Canção Infantil da Madeira

A canção 'A Sopa da Avó', interpretada por Maju Bonito Oliveira, de 6 anos, foi a vencedora da 45.ª edição do Festival da Canção Infantil da Madeira, realizada este sábado, 18 de Abril, no auditório do Centro de Congressos da Madeira, na cidade do Funchal.

O tema, com letra de Natália Bonito e música de Vítor Oliveira, destacou-se entre as 12 canções inéditas a concurso, interpretadas por 13 jovens participantes com idades compreendidas entre os 4 e os 9 anos. A iniciativa, promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, é organizada pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Sob o tema 'Sentir a Ilha', a edição deste ano assumiu um carácter simbólico adicional, ao assinalar simultaneamente os 50 anos da autonomia da Região Autónoma da Madeira e os 80 anos do Conservatório. O festival procurou, assim, valorizar a identidade regional, as tradições e a cultura madeirense, através do universo criativo infantil.

O Festival da Canção Infantil da Madeira tem como principais objectivos estimular o gosto pela música desde a infância, promover a criação de repertório infantil original e incentivar o surgimento de novos intérpretes e autores. Ao longo das suas 45 edições, o evento tem sido apontado como um dos principais impulsionadores da música infantil na Região, contribuindo para a formação artística de várias gerações.

O espectáculo incluiu ainda momentos de participação do Coro Infantil do Conservatório e actuações de convidados, entre os quais antigos vencedores do festival. A sessão terminou com a entrega do prémio 'Folhas de Prata' e a reapresentação da canção vencedora.