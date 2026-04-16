Festival Giratório distinguido com a Bandeira de Mérito Social 2026

O Festival Giratório, promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social 2026, na II Gala Nacional do Mérito Social, realizada no Centro de Artes de Águeda, a 9 de Abril, numa organização da Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES).

Este projecto foi seleccionado entre 732 candidaturas, sendo que este é um processo que "avalia a implementação de boas práticas sociais com respostas inovadoras e sustentáveis no apoio às comunidades".

Quanto ao Festival Giratório, nasceu no âmbito das Festas de São Pedro e combina arte urbana, sustentabilidade e envolvimento comunitário. "Ao longo dos anos tem contribuído activamente para a dinamização cultural e económica da baixa de Câmara de Lobos, atraindo milhares de visitantes e reunindo em torno de um objectivo comum instituições locais, artistas, jovens e população em geral", explica nota enviada à imprensa.

Para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, "esta distinção representa o reconhecimento do investimento na área social e cultural, e reforça o compromisso com a promoção da inclusão, da identidade local e da qualidade de vida da população do concelho".