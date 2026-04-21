Radialista e 'podcaster' Mariana Alvim vem ao Festival do Livro e da Leitura da Madeira
Na quinta-feira, 23 de Abril, a radialista Mariana Alvim estará pelas 20 horas no Arquivo e Biblioteca da Madeira para gravar ao vivo o seu conhecido ‘podcast’ ‘Vale a Pena’. A convidada é a autora madeirense Valentina Silva Ferreira.
Se não tiver oportunidade de assistir, saiba que, na sexta-feira, 24 de Abril, pelas 19 horas, no auditório do ABM, acontece uma conversa mediada pelo Sandro Nóbrega em que Mariana Alvim passa à categoria de entrevistada para falar sobre si, a sua carreira e os seus projectos. Tudo no âmbito do Falemos - Festival do Livro e da Leitura da Madeira.
Programa
Dia 23 de Abril
17 horas - Inauguração da exposição Luiza Helena Clode: Documentos de um Percurso Plural
18 horas - ABM Bebés - Especial Sons em Família - Sessões para crianças dos 6 meses aos 5 anos
20 horas - Gravação ao vivo do ‘podcast’ ‘Vale a Pena’ na Sala de Leitura - Mariana Alvim conversa com Valentina Silva Ferreira
Dia 24 de Abril
19 horas - Conversa mediada de Mariana Alvim com Sandro Nóbrega
20h30 - Concerto Melro Preto - Jazz na Biblioteca