Jardim Municipal transformado em palco de sustentabilidade em festival de teatro

O Auditório do Jardim Municipal do Funchal encheu-se esta quarta-feira, 22 de Abril, de cor, criatividade e consciência ecológica para a 4.ª edição do Festival de Teatro Ambiental. Sob o título 'Atitude Verde Por Um Planeta Saudável', a iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, coordenada pela Unidade de Sensibilização Ambiental, reuniu diferentes gerações num esforço coletivo pela preservação do património natural.

O festival, que já se tornou um marco no calendário ambiental da cidade, desafiou escolas e instituições locais a desenvolverem peças originais. Um dos requisitos fundamentais, à semelhança das edições anteriores, foi a reutilização de materiais para a criação de figurinos e adereços, provando que o desperdício pode ganhar nova vida através da arte.

"Este festival é a prova viva de que a sensibilização ambiental floresce quando damos palco à criatividade da nossa comunidade. Ao vermos crianças e seniores unidos na reutilização de materiais para contar histórias sobre o nosso planeta, percebemos que a mensagem da sustentabilidade está a passar do conceito à prática. Não estamos apenas a assistir a teatro; estamos a ver o compromisso das novas gerações com um futuro mais verde e consciente", disse Paula Jardim Duarte, vereadora do Pelouro do Ambiente, que marcou presença, no evento.

Com um elenco de 83 alunos, apoiados por 16 professores, as representações estiveram a cargo de diversas entidades: a EB1/PE de São Martinho, a Escola de São João - Externato, a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, o grupo de teatro “O Moniz – Carlos Varela” (Escola Secundária Jaime Moniz) e a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal.

A plateia, composta por mais de 600 espetadores, reflectiu o espírito inclusivo do projeto, contando com a presença de alunos de nove escolas do concelho e adultos de seis instituições locais, refere uma nota enviada.

Mais do que um concurso, o festival afirma-se como um momento de partilha. Sem carácter competitivo, o foco principal recai na promoção da produção teatral como ferramenta pedagógica, estimulando o trabalho em grupo e o diálogo entre gerações sobre a urgência da proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.