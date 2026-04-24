Plenário dos trabalhadores dos Horários do Funchal causa constrangimentos esta manhã

O plenário de trabalhadores da empresa Horários do Funchal está a provocar grandes constrangimentos na circulação de autocarros na manhã desta sexta-feira e a afectar vários percursos na cidade.

Perante a situação, a empresa tem vindo a actualizar, em permanência, a informação relativa às carreiras em funcionamento através do seu canal oficial no WhatsApp, de forma a informar os passageiros. De acordo com a actualização realizada há instantes, encontram-se em operação as seguintes carreiras: 01, 02, 3, 04, 05, 05A, 05B, 8, 9, 10A, 13, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 45, 46, 81, 90, 92 e 93.

Plenário de trabalhadores pode afectar carreiras dos 'Horários' A empresa de transportes públicos Horários do Funchal acaba de informar que, "por motivos de plenário de trabalhadores" que se realiza amanhã as carreiras poderão ser afectadas durante parte da manhã.

A transportadora lamenta os transtornos causados aos utentes, numa manhã marcada por limitações no serviço de transporte público.