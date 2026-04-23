Plenário de trabalhadores pode afectar carreiras dos 'Horários'
A empresa de transportes públicos Horários do Funchal acaba de informar que, "por motivos de plenário de trabalhadores" que se realiza amanhã as carreiras poderão ser afectadas durante parte da manhã.
A reunião foi, desta feita, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira, quando a reunião da semana passada tinha sido convocada por outro sindicato.
Plenário pode afectar carreiras da Horários do Funchal esta quarta-feira
A Horários do Funchal informou que, devido à realização de um plenário de trabalhadores, convocado pelo Sindicato Nacional Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), o regular funcionamento das carreiras poderá ser afectado, no dia 15 de Abril, entre as 15h e as 18 horas.
Assim, o plenário de trabalhadores afectos à STRAMM poderá afetar as carreiras no dia 24 de Abril, entre as 09h30 e as 12h00.
"A empresa lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes, apresentando sinceras desculpas", acrescenta.
Aos clientes, a 'Horários' aconselha a consultarem as restrições a carreiras "no próprio dia" e nas redes sociais WhatsApp e Facebook.