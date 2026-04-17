Engenheiros abordam inovações tecnológicas na rega por aspersão
Numa iniciativa da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Agronómica, profissionais da engenharia agronómica participaram no curso Rega por Aspersão e Microrrega: inovações na operação, monitorização, automatização e fertirrega'.
A formação decorreu entre os dias 14 e 16 de Abril, na sede da Ordem dos Engenheiros e abordou as mais recentes inovações tecnológicas na rega, metodologias de programação e monitorização de sistemas, bem como estratégias para a melhoria da eficiência hídrica e da produtividade agrícola, incluindo a hidroponia.
"A formação foi orientada por especialistas com vasta experiência nas áreas do regadio e da engenharia agronómica, nomeadamente José Manuel Monteiro Gonçalves e Berto Correia", indica nota à imprensa.
"Esta iniciativa reforça o compromisso da Região Madeira Ordem dos Engenheiros na promoção de formação contínua e especializada, contribuindo para a valorização dos seus Membros e para o desenvolvimento do sector agrícola regional", termina