Chucho Ramírez voltou a ser decisivo no Nacional. O avançado venezuelano marcou o único golo da importante vitória, 1-0, na última jornada com o Alverca. Apesar da preponderância que tem na equipa, Chucho divide os ‘louros’ do triunfo pelos companheiros.

“Nunca na vida vou sentir que sou o jogador mais importante da equipa. Nunca irei assumir esse papel. Estou muito feliz e acredito muito em Deus, por isso estou muito grato pelo que está a fazer comigo, pela minha carreira e as coisas que acontecem nos jogos. Mas nunca vou assumir uma glória sozinho, pois tem sido um trabalho de todos os que estão no Nacional Foi uma aposta ganha vir para o Nacional. Devo muito ao clube, pois apostaram e acreditaram em mim. Devo muito também ao treinador, pois, sinceramente, ele transmite muita confiança para mim. Ainda agora passei uma fase difícil na época, com seis jogos sem marcar, mas sempre senti a confiança do treinador e isso é muito importante.”

Perante a grande temporada que está a realizar, Chucho Ramírez encara com normalidade o interesse de outros clubes. Sobre a possibilidade FC Porto, Chucho foi claro na resposta.

"Claramente que o FC Porto seria uma boa equipa e um bom clube para mim. Tenho um sonho de jogar num grande clube, mas sigo tranquilo, tenho a minha família, tenho dois filhos pois agora vou ter uma filha nova e quero o melhor para eles também. Esta temporada pode abrir-me a porta para um grande clube, mas deixo tudo isso nas mãos de Deus. Estou com a energia toda aqui no Nacional, para estes quatro jogos que faltam. Quero continuar a ajudar a equipa, tentar marcar golos, jogar bem e depois, no final da época, logo veremos o que pode acontecer, pois tenho contrato por mais um ano."