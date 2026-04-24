Mulher ferida após travagem brusca de autocarro
Uma mulher de meia idade foi hoje assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, após ter sido vítima de queda dentro de um autocarro.
O incidente ocorreu, alegadamente, após travagem brusca do transporte público enquanto circulava na Avenida Sá Carneiro, perto do Marina Shopping.
A mulher de 53 anos queixava-se de dores nas pernas e nas costa, tendo sido transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça após primeira assistência da equipa de ambulância dos BSF.
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