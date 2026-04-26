Adeptos do Marítimo ainda fazem a festa no Seixal

Centenas de adeptos do Marítimo ainda estão à porta do Benfica Campus à espera da saída do autocarro da equipa.

Já noite, muitos ainda continuam firmes. Permanecem no local para fazer mais uma saudação à equipa.

Do Seixal a equipa verde-rubra segue directamente para o Aeroporto de Lisboa, onde tem voo agendado pouco depois da 23 horas rumo à Madeira.

Do Seixal ao Funchal, a festa é do Marítimo Todos os momentos da euforia verde-rubra, com o regresso à I Liga, captados em imagens pelos fotojornalistas Hélder Santos e Rui Silva da ASPRESS

Já no Funchal, um dos pontos altos das celebrações está previsto acontecer às 2 horas da manhã, após o regresso da equipa de Lisboa.

De acordo com informação divulgada pelo clube, o plantel irá deslocar-se directamente para o coreto, junto ao Estádio dos Barreiros, onde será preparada a recepção aos jogadores e à equipa técnica. Espera-se um momento de grande euforia, com a massa adepta a juntar-se para celebrar o regresso à I Liga, prolongando uma noite de grande festa verde-rubra.