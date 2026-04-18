Marítimo já chegou ao Estádio Manuel Marques
Jogo diante do Torreense começa às 18 horas e pode valer a subida dos verde-rubros à I Liga.
O Marítimo já está no Estádio Manuel Marques, onde daqui a pouco, a partir das 18 horas, defronta o Torreense, em partida da jornada 30 da IILiga. É o jogo que pode valer a subida dos verde-rubros ao escalão principal do futebol português.
Neste momento, os jogadores estão a ter o habitual primeiro contacto com o relvado, ainda antes do aquecimento. O Torreense também já se encontra no estádio, que por agora ainda não conta com adeptos. Mas a previsão é de casa cheia, com nuitos adeptos do Marítimo também, quer residentes no continente assim como muitos outros que vieram da Madeira.