Veja o vídeo da chegada dos adeptos do Marítimo ao estádio em Torres Vedras

Os adeptos do Marítimo também já chegaram ao Estádio Manuel Marques num grande ambiente. Já em festa, os verde-rubros fizeram o curto percurso a cantar já a apontar à subida de divisão, que pode ficar consumada já este sábado.

O Torreense-Marítimo, da jornada 30 da II Liga, começa às 18 horas, no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras. Em caso de vitória, o Marítimo sobe à I Liga.