Três navios de cruzeiro movimentam milhares de passageiros no Porto do Funchal

O Porto do Funchal está a receber hoje três navios de cruzeiro, num movimento total de 5.687 pessoas, 3.868 das quais passageiros.

Depois do Hebridean Sky, que chegou no final de terça-feira e passou a noite no Cais 6, com 85 passageiros e 73 tripulantes, ao início da manhã desta quarta-feira entrou no Porto do Funchal o Marella Voyager. Uma escala da Agência Ferraz que vai movimentar 2.670 pessoas: 1.893 passageiros e 777 tripulantes.

O navio está a navegar na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), num cruzeiro de sete dias que começou a 10 de Abril em Tenerife, e termina na próxima sexta-feira, nessa mesma ilha das Canárias. Antes de chegar ao Funchal passou por Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Prossegue viagem às 18 horas em direcção a La Gomera.

Na pontinha está também o Queen Victoria. O navio da Cunard chegou pelas 7h15 de Southampton, Inglaterra, e fica no Funchal até às 16h30, numa escala agenciada pela Blatas. Traz a bordo 1.890 passageiros e 969 tripulantes, para uma viagem de 13 dias por Canárias e Madeira e Lisboa. Depois do Funchal segue para Tenerife, seguem-se os portos e La Palma, Gran Canaria, Lanzarote e Lisboa, antes do regresso a Southampton.

Já o Hebridean Sky, uma escala da Wilhelmsen, segue às 19 horas em direcção ao porto da Horta, ilha do Faial, Açores.

Já amanhã, dia 16 de Abril, o Porto do Funchal recebe mais três navios de cruzeiro: Le Bougainville, Norwegian Gem e Seven Seas Grandeur.